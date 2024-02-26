Укрепление фундамента и восстановление раздвижной кровли: начался новый этап реставрации кинотеатра «Ударник»

Началось восстановление уникального кинотеатра «Ударник».
Здание находится по адресу: улица Серафимовича, дом 4. Оно является частью объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс Дома Правительства», построенного в начале ХХ века. После реставрации «Ударник» вновь станет одним из самых технологичных кинотеатров Москвы.
«Здание кинотеатра “Ударник” построено в стиле конструктивизма одновременно с Домом на набережной по проекту архитектора Бориса Иофана в 1931 году. Оно несколько десятилетий носило неофициальный титул главного кинотеатра страны. Это был самый крупный и оснащенный новейшей техникой кинотеатр с уникальной архитектурой и раздвижным потолком-куполом. Сейчас специалисты уже приступили к разбору покрытия и обрешетки старой кровли, чтобы вернуть зданию его визитную карточку», — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
В кинотеатре уже завершены первичные работы по устройству противофильтрационной завесы, которая защищает его от высокого уровня подземных вод.
Особое внимание уделяется надежности и безопасности строения, поэтому сейчас ведутся работы по усилению существующих фундаментов фасадных кирпичных стен с использованием jet-свай. По этой технологии с помощью бурения в грунт подается водоцементный раствор под огромным давлением. В результате под существующими конструкциями формируется новое, надежное, долговечное основание.
Помимо этого, реставраторам предстоит раскрыть заложенные проемы на фасаде кинотеатра, сохранить и воссоздать куполообразные потолки на первом этаже, очистить поверхности фасадов от красочных слоев, удалить ремонтные штукатурные вставки, демонтировать бетонную облицовку цоколя, заменить окна и двери. Кроме того, специалисты восстановят терразитовую штукатурку главных фасадов, металлические балконные ограждения. Все работы проходят под контролем Мосгорнаследия на основании согласованного проекта и выданного разрешения.
«Ударник» — легендарное для Москвы и российского кинематографа место. Он открылся в ноябре 1931 года как первый звуковой кинотеатр, а прекратил свою работу в 2010-м. В 1935-м в нем в первый раз прошел Московский международный кинофестиваль. Статус главной фестивальной площадки страны закрепился за «Ударником» в советские годы. Там проводили кинофестивали, национальные недели кино, премьеры и ретроспективы.
После реставрации «Ударник» станет уникальным технологичным кинотеатром, отвечающим современным запросам горожан. В нем будет кинозал с трансформируемой сценой для демонстрации кинофильмов и киновыставок, а в подземной части появится несколько небольших кинозалов и вспомогательные помещения. Все работы планируют завершить до конца 2027 года.