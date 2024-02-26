Укрепление фундамента и восстановление раздвижной кровли: начался новый этап реставрации кинотеатра «Ударник»

«Ударник» — легендарное для Москвы и российского кинематографа место. Он открылся в ноябре 1931 года как первый звуковой кинотеатр, а прекратил свою работу в 2010-м. В 1935-м в нем в первый раз прошел Московский международный кинофестиваль. Статус главной фестивальной площадки страны закрепился за «Ударником» в советские годы. Там проводили кинофестивали, национальные недели кино, премьеры и ретроспективы.