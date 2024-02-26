Омичей на этой неделе ждёт масштабное отключение воды: список адресов

Уже завтра, 27 февраля, в ряде домов отключат холодну воду, сообщили в омском «Водоканале». Работы перенесли с 20 и 22 февраля из-за морозов — они будут проходить на улицах Богдана Хмельницого и Дианова — Волгоградская. Омичей просят сделать запас питьевой воды.
Целые сутки специалисты будут ремонтировать аварийный водопровод от дома по улице Богдана Хмельницкого до Масленникова. На это время под отключение попадают следующие адреса:
- ул. Хмельницкого, 146, 148, 150, 160, 158, 156, 160 А, 154, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188 А, 188, 190, 192, 198, 202, 206, 210, 208, 212, 212 А, 214, 214 А, 216, 220, 218, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 232 А, 221, 223, 221Б, 223 Б, 223/1, 223/2, 283 литАЖ, 283, 281, 281 А, 283/1, 283/3, 283 к.1, 287, 287 А, 287 к.1;
- ул. 20 лет РККА, 168, 10, 10/2, 4, 2, 200, 204, 204 А, 190, 184, 186, 192, 188, 194, 180;
- ул. Масленникова, 41, 43, 45, 25, 23, 21, 17, 19, 82, 80, 78, 76, 72, 70, 68, 66, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177;
- ул. Куйбышева, 77 (на пониж. давлении), 81, 113, 113А, 113 к.1;
- ул. 9-я Линия, 139 А, 141, 179 Б, 179 Б/1, 179 Б/2, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 220, 232, 193, 195;
- ул. 3-я Линия, 85, 166, 161А;
- ул. 5-я Линия, 153, 157 А, 198/47, 198/48, 221, 227, 244, 227 А к.1, 227 А к.2, 227 А, 248, 250, 231, 252;
- ул. С. Лазо, 155, 21, 18;
- ул. 6-я Линия, 96, 97, 99, 151А, 34, 168, 168 Б, 167, 167 А, 168 В, 168 А, 167 Б, 167 В, 180, 182, 178, 187, 189, 191, 193, 170, 172, 174, 176, 169, 171, 173, 175, 177;
- ул. Плеханова, 59;
- ул. Маяковского, 81, 81/2, 85, 83, 87 А, 97, 84, 82, 74, 74 А, 96, 96/1- 96/10;
- ул. 16-я Линия, 190, 188;
- ул. 11-я Линия, 181, 183, 185;
- ул. Шебалдина, 164, 166, 168, 170, 199, 199/1, 199/2;
- ул. 7-я Линия, 114, 132, 211, 180, 182А, 184, 186 к.1, 186, 177, 179, 181, 183, 183 А, 190, 190/2, 227;
- ул. 4-я Линия, 178, 178 А, 238, 238А, 240, 242, 244, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 230;
- ул. Ипподромная, 14, 14 А, 14 А/1, 35 А, 12, 12, 29, 27 А, 27 Б, 27 В, 2, 3
- до 3-го этажа:
- ул. Бульварная, 32А, 36 А, 38 А, 40 А, 11, 13, 15, 11А, 15А, 13Б;
- ул. 1905 года, 38, 40;
- ул. 3-я Транспортная, 1, 7, 7 А, 5, 9, 11, 13, 19, 21, 4 к.2, 4, 4 В, 2А;
- ул. 8-я Линия, 281А, 198, 219, 198/2, 184, 188, 190, 186, 182, 180, 211, 219А, 215, 217, 205, 207, 209, 174, 172, 170, 168, 166, 180А;
- ул. 1-я Транспортная, 7, 10, 11Б, 11, 1;
- ул. 2-я Транспортная, 61, 12, 14, 16, 24, 24А, 15, 17.
Машины с питьевой водой будут установлены с 10:00 до окончания работ на Б. Хмельницкого, 160 и Б. Хмельницкого, 220.
А с 09:30 до 20:00 для выполнения ремонтных работ будет отключен водопровод по улице Дианова, 29 до Волгоградской, 24. В этот период воды не будет по адресам.
- ул. Дианова, 29, 31, 31А, 31/2;
- ул. Волгоградская, 58, 58А.
Машина с питьевой водой будет установлена с 13:00 на Дианова, 31А.
Ещё одно отключение ожидается в четверг, 29 февраля. С 10 до 20 воды не будет на проспекте Мира, 25 В, 27а и проспекте Культуры, 4а.