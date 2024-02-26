Этого ждали 140 тысяч жителей: новый спортивный объект появился в Находке

«Благодаря таким аренам все больше приморцев сегодня выбирают для себя активный и здоровый образ жизни: около 60% жителей края уже занимаются физкультурой, а среди детей и молодежи — почти 90%. Уверен, что ледовая арена после открытия станет центром притяжения любителей спорта всех возрастов. Здесь будут проводиться соревнования различного уровня», — добавил зампредседателя.