Этого ждали 140 тысяч жителей: новый спортивный объект появился в Находке

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем telegram-канале объявил об открытии ледовой арены в Находке. Здесь уже прошел первый хоккейный матч. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как рассказали в пресс-службе краевого правительство, открытие нового спортивного объекта прошло в формате видеомоста на международной выставке «Россия». Появление комплекса ждали почти 140 тысяч жителей Находки.
По словам зампредседателя правительства региона Виталия Блоцкого, площадь арены превышает 3,5 тысячи «квадратов». Здесь есть ледовое поле, трибуны, раздевалки и многое другое.
«Благодаря таким аренам все больше приморцев сегодня выбирают для себя активный и здоровый образ жизни: около 60% жителей края уже занимаются физкультурой, а среди детей и молодежи — почти 90%. Уверен, что ледовая арена после открытия станет центром притяжения любителей спорта всех возрастов. Здесь будут проводиться соревнования различного уровня», — добавил зампредседателя.
Олег Кожемяко отметил, что популяризация спорта и здорового образа жизни — одна из главных задач, которую поставили перед собой краевые власти.
В день открытия прошел хоккейный матч между сборной из Находки и командой «Тайфун».