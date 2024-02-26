26 февраля: этот день в истории

СОБЫТИЯ
1714 год — император российский Петр I издал именной указ, содержащий запрет производить в офицеры дворян, которые не служили рядовыми в гвардейских полках и с «фундамента солдатского дела не знают».
1969 год — создан Минский филиал Научно-исследовательского института автоматической аппаратуры (ФНИИ АА), в 1972 году — Научно-исследовательский институт средств автоматизации (НИИСА). С 2011 года — ОАО «АГАТ — системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления».
РОДИЛИСЬ
1869 год — Крупская Надежда Константиновна, советский государственный и партийный деятель, почетный член АН СССР (1931), доктор педагогических наук (1936). Жена В. И. Ленина. С 1929 года — заместитель наркома просвещения РСФСР, с 1920 года — председатель Главполитпросвета при Наркомпросе. Разрабатывала принципы советской системы образования. Автор работ по педагогике и воспоминаний о В. И. Ленине. Умерла в 1939 году.
1904 год — Камынин Кирилл Леонтьевич, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). На фронте с 1942 года. Командир стрелкового отделения сержант Камынин особо отличился при освобождении Комаринского района. В ночь на 28 сентября 1943 года во главе отделения форсировал Днепр. Погиб в бою в 1944 году.
1909 год — Пекур Павел Алексеевич, актер, заслуженный артист Беларуси (1949). С 1932 года работал в Белорусском театре им. Я. Купалы. Создал яркие разноплановые характеры в белорусской драматургии: Корень («Константин Заслонов» А. Мовзона), Митрофанушка («Недоросль» Д. Фонвизина), Петя Трофимов («Вишневый сад» А. Чехова) и др. Снялся в фильмах «Часы остановились в полночь», «Строгая женщина», «Улица младшего сына». Умер в 1982 году.
1929 год — Колос Георгий Данилович, белорусский критик, публицист, драматург. Автор книги «Современники в гриме и без грима», сборника статей «Диалог через рампу», брошюр по вопросам драматургии и театрального искусства, сценариев документальных, научно-популярных кино- и телефильмов («Белорусская сюита», «Купаловцы», «Иван Шамякин» и др.). Умер в 1994 году.
1969 год — Долгих Владимир Витальевич, артист балета. Солист Национального академического театра балета Республики Беларусь (в труппе с 1987 года). Заслуженный артист Республики Беларусь. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь (1996).
РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Православные верующие чтут память преподобного Стефана, в иночестве Симеона, царя Сербского, Мироточивого, преподобного Мартиниана.
День памяти (преставления) Святого земли Белорусской Георгия Конисского.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
День Мартиниана. Мартиниан-угодник считался избавителем от блудных страстей, поэтому в Сказании о святых ему полагается молитва с этой целью.
Примечали, если в этот день тает снег, то весна придет дружная, а если день холодный и пасмурный, то весна будет затяжной и холодной.
Хорошо, если в этот день удастся заняться уборкой в доме, — это примета, которая ведет к счастью и удаче в делах.
ИМЕНИНЫ
Православные: Василия, Степана.
Католические: Александра, Мирослава.