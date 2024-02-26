26 февраля: этот день в истории

1869 год — Крупская Надежда Константиновна, советский государственный и партийный деятель, почетный член АН СССР (1931), доктор педагогических наук (1936). Жена В. И. Ленина. С 1929 года — заместитель наркома просвещения РСФСР, с 1920 года — председатель Главполитпросвета при Наркомпросе. Разрабатывала принципы советской системы образования. Автор работ по педагогике и воспоминаний о В. И. Ленине. Умерла в 1939 году.