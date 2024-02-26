В первый день весны в Прикамье потеплеет до +2 градусов

С 26 февраля по 1 марта начнет устанавливаться весенняя погода. В понедельник и вторник будет облачно, с небольшими прояснениями. Температура воздуха днем составит от −6 до −1 градуса, а ночью до −16°C в южных населенных пунктах Прикамья.
28 и 29 февраля ожидается потепление до нуля градусов днем. Ночью по-прежнему будет прохладно: до −14°C.
По данным научно-популярного проекта «Метеоролог и я», 1 марта столбик термометра достигнет отметки +2 градуса. Ожидается юго-западный ветер 2−7 м/с, без осадков.