В одном из скверов Красноярска впервые высадят кабачки и салат

Всего планирует высадить 430 тысяч цветов, сейчас специалисты готовят рассаду.
На красноярских клумбах появятся давно известные сорта — это алиссум, бальзамин, бархатцы, бегония, вербена, георгина, петуния, сальвия, циния, целозия. Также клумбы в городе будут украшены колеусами и декоративной капустой. Благодаря красивой листве они стали любимцами цветоводов, их используют для формирования цветочных узоров.
Для оформления фигур вертикального озеленения готовят седум — на один квадратный метр требуется 1200 цветов.
Впервые в этом году озеленители вырастят для городских клумб не только цветы, но и овощи. Они появятся в новом сквере «Цветочный квартал» возле Центрального рынка. По задумке архитекторов, этот уголок в черте города должен напоминать красноярцам о богатстве и красоте сельскохозяйственных культур. Там обустроены особые клумбы с автоматическим поливом. В качестве декора на них используются агрокультуры — кабачки, салат, злаки.
Также клумбы украсят и многолетние растения- ирисы, тысячелистник, дельфиниум, астильба, дербенник, несколько видов хосты, шалфей и др. Всего около 2100 растений 30 разновидностей.
Напомним, только специалисты управления зелёного строительства ежегодно обустраивают в городе 11 454 квадратных метров клумб и 17 фигур вертикального озеленения.