В одном из скверов Красноярска впервые высадят кабачки и салат

Впервые в этом году озеленители вырастят для городских клумб не только цветы, но и овощи. Они появятся в новом сквере «Цветочный квартал» возле Центрального рынка. По задумке архитекторов, этот уголок в черте города должен напоминать красноярцам о богатстве и красоте сельскохозяйственных культур. Там обустроены особые клумбы с автоматическим поливом. В качестве декора на них используются агрокультуры — кабачки, салат, злаки.