В Челябинскую область нагрянула оттепель до +2 градусов

По данным местного отделения Гидрометцентра, после ночных −26 градусов, которые фиксировали на юге минувшей ночью, в регионе потеплеет до +2…-3 градусов, и лишь в низинах будет до −7. Осадков не ожидается, а ветер окажется ощутимым: порывы западного и северо-западного ветра будут достигать 14 метров в секунду.