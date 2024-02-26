В Челябинскую область нагрянула оттепель до +2 градусов

По данным местного отделения Гидрометцентра, после ночных −26 градусов, которые фиксировали на юге минувшей ночью, в регионе потеплеет до +2…-3 градусов, и лишь в низинах будет до −7. Осадков не ожидается, а ветер окажется ощутимым: порывы западного и северо-западного ветра будут достигать 14 метров в секунду.
В Челябинске также ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух днём прогреется до 0…+2. По данным долгосрочного прогноза, дневные плюсовые температуры задержатся до выходных.
Нынешняя зима выдалась очень снежной. К середине февраля максимальная глубина снега в национальном парке «Таганай» достигла одного метра. Такие высокие сугробы образовались впервые за последние 16 лет. Коммунальщики выбиваются из сил, чтобы расчистить улицы, а МЧС «бомбит» штормовыми предупреждениями.