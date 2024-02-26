Автобус № 17 в Хабаровске: маршрут, расписание, остановки

Автобусный маршрут № 17 в Хабаровске обслуживает ИП Артамонов В. И. Рейсы ежедневно выполняют всего два автобуса малого класса, из-за чего машины ходят с большим интервалом.
ОСТАНОВКИ АВТОБУСА № 17 В ХАБАРОВСКЕ
Автобусы № 17 в Хабаровске следуют по маршруту «Госбанк — Спиртзавод». Остановки автобуса № 17:
— Амурский бульвар;
— улица Калинина;
— Школа № 43;
— Речной порт;
— улица Орджоникидзе;
— Завод «Дальдизель»;
— улица Бойко-Павлова;
— улица Невельского;
— Школа № 38;
— Школа № 51;
— Топографическая;
— Автоколонна № 1982;
— улица Зенитная;
— Спиртзавод;
— улица Зенитная;
— Автоколонна № 1982;
— Топографическая;
— Школа № 51;
— улица Бойко-Павлова;
— улица Невельского;
— Школа № 38;
— Завод «Дальдизель»;
— улица Орджоникидзе;
— Речной порт;
— Школа № 43;
— улица Серышева;
— Главпочтамт;
— Театр Драмы.
МАРШРУТ АВТОБУСА 17 В ХАБАРОВСКЕ
Протяженность маршрута № 17 составляет 20 километров. Автобусы начинают путь с Волочаевской, далее выезжают на Амурский бульвар и потом следуют по улицам Запарина — Серышева — Калинина — Тихоокеанская — Бойко-Павлова — Тихоокеанская — Салтыкова-Щедрина — Тихоокеанская — Бойко-Павлова — Тихоокеанская — Калинина — Муравьева-Амурского — Волочаевская.
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 17 В ХАБАРОВСКЕ
По будням автобусы № 17 всего совершают 20 рейсов. В выходные дни их число сокращается вдвое, поэтому возрастает интервал между рейсами. В рабочие дни ждать автобуса придется от 15 до 53 минут, а по выходным — 76 минут.
В первый рейс машины отправляются от остановки «Госбанк» в 7:13, а от «Спиртозавода» — в 6:40. Последний рейс начинается в 19:42 от «Госбанка» и в 20:20 от «Спиртозавода».
По вопросам работы и местонахождения автобусов на маршрутах, прогноза прибытия к остановкам можно обращаться по телефону: