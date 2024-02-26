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Автобус № 17 в Хабаровске: маршрут, расписание, остановки

Два автобуса обслуживают маршрут № 17 в Хабаровске.
Источник: Комсомольская правда

Автобусный маршрут № 17 в Хабаровске обслуживает ИП Артамонов В. И. Рейсы ежедневно выполняют всего два автобуса малого класса, из-за чего машины ходят с большим интервалом.

ОСТАНОВКИ АВТОБУСА № 17 В ХАБАРОВСКЕ

Автобусы № 17 в Хабаровске следуют по маршруту «Госбанк — Спиртзавод». Остановки автобуса № 17:

— Амурский бульвар;

— улица Калинина;

— Школа № 43;

— Речной порт;

— улица Орджоникидзе;

— Завод «Дальдизель»;

— улица Бойко-Павлова;

— улица Невельского;

— Школа № 38;

— Школа № 51;

— Топографическая;

— Автоколонна № 1982;

— улица Зенитная;

— Спиртзавод;

— улица Зенитная;

— Автоколонна № 1982;

— Топографическая;

— Школа № 51;

— улица Бойко-Павлова;

— улица Невельского;

— Школа № 38;

— Завод «Дальдизель»;

— улица Орджоникидзе;

— Речной порт;

— Школа № 43;

— улица Серышева;

— Главпочтамт;

— Театр Драмы.

МАРШРУТ АВТОБУСА 17 В ХАБАРОВСКЕ

Протяженность маршрута № 17 составляет 20 километров. Автобусы начинают путь с Волочаевской, далее выезжают на Амурский бульвар и потом следуют по улицам Запарина — Серышева — Калинина — Тихоокеанская — Бойко-Павлова — Тихоокеанская — Салтыкова-Щедрина — Тихоокеанская — Бойко-Павлова — Тихоокеанская — Калинина — Муравьева-Амурского — Волочаевская.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 17 В ХАБАРОВСКЕ

По будням автобусы № 17 всего совершают 20 рейсов. В выходные дни их число сокращается вдвое, поэтому возрастает интервал между рейсами. В рабочие дни ждать автобуса придется от 15 до 53 минут, а по выходным — 76 минут.

В первый рейс машины отправляются от остановки «Госбанк» в 7:13, а от «Спиртозавода» — в 6:40. Последний рейс начинается в 19:42 от «Госбанка» и в 20:20 от «Спиртозавода».

По вопросам работы и местонахождения автобусов на маршрутах, прогноза прибытия к остановкам можно обращаться по телефону: 8 (4212) 45−00−56.