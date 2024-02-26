Более 620 мест дополнительного образования детей откроют в Хабаровском крае

— Мы стремимся осуществить проект «Шахматы.27» в каждом учебном заведении края. Для этого мы продолжаем закупать шахматные столы вместе с фигурами и оборудовать ими классы в школах и техникумах. В классах проводят занятия и спортивные соревнования как в рабочие дни, так и на каникулах, — сказали в профильном ведомстве.