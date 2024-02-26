Более 620 мест дополнительного образования детей откроют в Хабаровском крае

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» президентского нацпроекта «Образование» в образовательных учреждениях Хабаровского края создадут новые места для обучения детей по программам дополнительного образования. Благодаря выделенным более 3,5 миллиона рублей свыше 620 ребят получат возможность обучаться по физкультурно-спортивному направлению.
По информации из министерства образования и науки Хабаровского края, новые места для обучения организуют в 15 районах края. Кроме того, специальное оборудование для занятий шахматами доставят в 28 школ и три техникума.
— Мы стремимся осуществить проект «Шахматы.27» в каждом учебном заведении края. Для этого мы продолжаем закупать шахматные столы вместе с фигурами и оборудовать ими классы в школах и техникумах. В классах проводят занятия и спортивные соревнования как в рабочие дни, так и на каникулах, — сказали в профильном ведомстве.
В нашем регионе шахматы развиваются в 315 общеобразовательных учреждениях. Каждый год ребята демонстрируют выдающиеся результаты, становясь победителями и призерами турниров как на межрегиональном, так и на Всероссийском уровнях.