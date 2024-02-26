Насколько увеличат выплаты на детей, не посещающих детский сад?

«Если весной в период комплектования групп родители не смогли получить место в желаемом детском саду, то они могут временно сняться с учёта и получать выплату. Как только семья примет решение снова встать в очередь, она может вернуться на учёт с сохранением даты постановки. Родители могут не бояться, что из-за выплат их отодвинут в конец списка», — поясняет руководитель главного управления образования Марина Аксёнова.