Насколько увеличат выплаты на детей, не посещающих детский сад?

В 2023 году выплату на детей получили почти 1700 красноярских семей.
Ежемесячную выплату на детей, которые не посещают детский сад, увеличат до 7353 рублей с 1 сентября этого года. Сейчас сумма ЕДВ составляет 6866 рублей.
Соцподдержка полагается родителям малышей от 1,5 до 5 лет, которые не получили места в муниципальном детском саду, и тем, кто занимается дошкольным образованием детей самостоятельно. А также тем, кто отказался от участия в комплектовании муниципальных дошкольных учреждений.
«Если весной в период комплектования групп родители не смогли получить место в желаемом детском саду, то они могут временно сняться с учёта и получать выплату. Как только семья примет решение снова встать в очередь, она может вернуться на учёт с сохранением даты постановки. Родители могут не бояться, что из-за выплат их отодвинут в конец списка», — поясняет руководитель главного управления образования Марина Аксёнова.
В 2023 году выплату на детей получили почти 1700 красноярских семей.