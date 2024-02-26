Стала известна стоимость билетов на домашние матчи хабаровского «Амура» в плей-офф

Этого события хабаровчане ждали шесть долгих лет — «Амур» наконец-то вышел в плей-офф. До розыгрыша Кубка Гагарина остается совсем ничего, и болельщики открыли охоту за билетами на домашние матчи. Да и вопрос стоимости тоже интересует хабаровчан. Поэтому мы собрали все, что известно о билетах на плей-офф «Амура».
БИЛЕТЫ НА ПЛЕЙ-ОФФ «АМУРА»
Билеты на домашние матчи «Амура» будут продаваться в два этапа. Приоритет получат владельцы сезонных абонементов. Они смогут выкупить билеты на плей-офф «Амура» в Хабаровске до открытия общей продажи.
— Продажа будет осуществляться только офлайн в кассах СЗК «Платинум Арена», точке продаж AmurShop (вход бывшего ресторана «Овертайм») и в павильоне «Территория Спорта» на площади имени Ленина. Для покупки билетов по приоритетному праву необходимо предъявить абонемент сезона 2023/24 и удостоверение личности, — сообщили в пресс-службе ХК «Амур».
КОГДА НАЧНУТ ПРОДАВАТЬ БИЛЕТЫ НА ПЛЕЙ-ОФФ «АМУРА»
Владельцы абонементов смогут выкупить свои места 28 и 29 февраля. Кассы начнут работать с 11:00 часов.
Купить билеты на «Амур» без абонемента желающие смогут с 1 марта. Продажи откроются как онлайн, так и офлайн.
СКОЛЬКО СТОИТ БИЛЕТ НА ПЛЕЙ-ОФФ «АМУРА»
Стоимость билетов на домашние игры «Амура» зависит от сектора. В целом, посетить матч сможет практически любой желающий. Стоимость билетов варьируется от 550 до 5000 рублей.
РАСПИСАНИЕ ИГР «АМУРА» В ПЛЕЙ-ОФФ
Пока определились не все пары розыгрыша Кубка Гагарина. Регулярный чемпионат завершится 26 февраля, а это значит, что скоро мы узнаем соперников «Амура». Известно, что домашние матчи первого раунда плей-офф пройдут в «Платинум Арене» 5 и 7 марта.