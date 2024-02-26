Стала известна стоимость билетов на домашние матчи хабаровского «Амура» в плей-офф

Этого события хабаровчане ждали шесть долгих лет — «Амур» наконец-то вышел в плей-офф. До розыгрыша Кубка Гагарина остается совсем ничего, и болельщики открыли охоту за билетами на домашние матчи. Да и вопрос стоимости тоже интересует хабаровчан. Поэтому мы собрали все, что известно о билетах на плей-офф «Амура».