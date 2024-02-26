73 семьи появились в красивую дату в Хабаровском крае

Молодожены часто выбирают красивые даты для бракосочетания, чтобы сделать этот день максимально особенным. Очередной день с зеркальным сочетанием чисел выпал в феврале на субботу — 24.02.2024. Пожениться в этот день решили несколько десятков пар Хабаровского края.
В органах ЗАГС региона рассказали, что в регионе в этот день зарегистрировали 73 союза. В краевой столице подписи под актом бракосочетания поставили 16 пар. В Комсомольске-на-Амуре свадеб было вдвое больше — 33 свадьбы. Еще 24 брака зарегистрировали в остальных муниципальных районах региона. Больше всего их зарегистрировано в Амурске и Ванино — по семь союзов. Три свадьбы сыграли участники спецоперации.
В прошедшие субботы февраля — 3 и 10 числа текущего года зарегистрировали 37 и 54 браков.
Предстоящие красивые даты ожидаются 4 и 24 числа каждого месяца, а самой популярной в этом году станет 24 апреля 2024 года.