73 семьи появились в красивую дату в Хабаровском крае

В органах ЗАГС региона рассказали, что в регионе в этот день зарегистрировали 73 союза. В краевой столице подписи под актом бракосочетания поставили 16 пар. В Комсомольске-на-Амуре свадеб было вдвое больше — 33 свадьбы. Еще 24 брака зарегистрировали в остальных муниципальных районах региона. Больше всего их зарегистрировано в Амурске и Ванино — по семь союзов. Три свадьбы сыграли участники спецоперации.