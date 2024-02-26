Сибиряки займутся большим ремонтом школы на севере Хабаровского края

В Аяно-Майском районе Хабаровского края определились с подрядчиком, который займётся давно назревшей реконструкцией школы в отдалённом посёлке Нелькан. Об этом в интервью местному изданию «Звезда Севера» рассказала руководитель отдела образования районной администрации Идия Комарицына, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, здание школы в Нелькане было сдано в эксплуатацию в 1990 году. За всё это время там ни разу не проводили ремонт. А морозы в этом районе очень суровые, бывает и под минус 60! Дети и учителя то и дело замерзали.
— Согласно графику работ, ремонт займёт два года: 2024 и 2025-й. Уже выделено 86 млн 404 тыс рублей. Торги проведены. Найден подрядчик. Контракт подписан с ООО «Вершина» из Новосибирской области. Эта компания имеет весьма богатый опыт. Строили на Сахалине и в Приморье, работали в логистических и климатических условиях, похожих на наши, — отметила Идия Комарицына.
В этом году в школе Нелькана планируется заменить кровлю, утеплить стены, поменять окна, отремонтировать отмостки и фундамент, обновить фасад и так далее. Из выделяемой на капремонт суммы 11 миллионов рублей пойдёт на новую школьную мебель, современные учебные пособия.
— Учебный процесс на время капитального ремонта прерываться не будет. Дело в том, что наша школа располагается в трёх корпусах. На время реконструкции вынуждено перейдём на двухсменный режим учёбы. Когда один корпус ремонтируется, дети перейдут в другие. И так по очереди. Надеемся, что значительную часть работ подрядчик сможет выполнять летом, когда у учеников каникулы, — объяснила корреспонденту нашего издания директор школы села Нелькан Нина Пахомова.
Как добавили в отделе образования администрации Аяно-Майского района, в капитальном ремонте нуждаются и другие местные школы: в Аяне, в Джигде, в Аиме. Специалисты уже подготовили всю необходимую проектно-сметную документацию, прошли госэкспертизы. В любой момент готовы представить эти пакеты, чтобы войти в федеральные программы.
Напомним, в Хабаровском крае по президентской программе до 2026 года капитально отремонтируют 35 школ. В хабаровской школе № 13 и в школе посёлка Горный Солнечного района работы уже начались.