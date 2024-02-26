6 модельных библиотек откроют в Иркутской области в 2024 году

На модернизацию городской библиотеки Тайшета направят 15 миллионов рублей из регионального и местного бюджетов. Она трансформируется в новый социокультурный информационный центр с современным оборудованием. На обновление межпоселенческой библиотеки в Баяндае также направят 15 миллионов рублей. Для неё разработали дизайн-проект, который поможет создать функциональное и эстетически приятное пространство. На обновление Бельской муниципальной библиотеки выделят 8 миллионов рублей. Её оформят в краеведческой тематике.