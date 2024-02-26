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6 модельных библиотек откроют в Иркутской области в 2024 году

В 2024 году за счёт средств регионального бюджета в Иркутской области построят три модельные библиотеки.
Источник: Freepik

Они появятся в селе Баяндай, селе Бельск Черемховского района и городе Тайшете. На их оборудование в общей сложности направят 38 миллионов рублей.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства культуры Иркутской области, ещё три модельные библиотеки за счёт средств федерального бюджета оборудуют в Алзамае, Железногорске-Илимском и Осе.

На модернизацию городской библиотеки Тайшета направят 15 миллионов рублей из регионального и местного бюджетов. Она трансформируется в новый социокультурный информационный центр с современным оборудованием. На обновление межпоселенческой библиотеки в Баяндае также направят 15 миллионов рублей. Для неё разработали дизайн-проект, который поможет создать функциональное и эстетически приятное пространство. На обновление Бельской муниципальной библиотеки выделят 8 миллионов рублей. Её оформят в краеведческой тематике.

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