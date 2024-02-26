Мороз приходит по ночам: февраль в Хабаровском крае закончится с температурами ниже нормы

На календаре конец зимы, и уже так хочется тепла, но прогноз говорит: «Подождите еще». Несмотря на комфортные в температурном плане дни, по ночам все еще свирепствует мороз. Из-за этого столбики термометров находятся ниже нормы.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 26 ФЕВРАЛЯ-1 МАРТА 2024
Всю предстоящую неделю в Хабаровском крае осадков не ожидается. Что касается температур воздуха, то они останутся на уровне прошедших праздничных выходных. Речь идет о холодных ночах и теплых днях.
В темное время суток столбики термометров будут показывать −18−25 градусов. В Хабаровске — около −20−23 градусов, что достаточно холодно для конца февраля. Чего не сказать о дневном фоне температур.
За счет прогрева от солнца и отсутствия ветра, днем столбики термометров по краю покажут −2−7 градусов. В Хабаровске температуры воздуха будут в районе −7−10 градусов.
— Солнце греет сильно, но все равно по температурному режиму идем ниже нормы. Февраль закончится на один-два градуса холоднее нормы, — сообщила в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».
Когда потеплеет до нормы — пока непонятно. Предварительный прогноз говорит о том, что и на выходных столбики термометров будут в том же диапазоне. Правда, к этому, возможно, добавится снегопад. Прогноз еще будет уточняться.