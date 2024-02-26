Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Кемерове из автобуса высадили ребёнка, которому не хватило 5 рублей

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав малолетнего пассажира.

По данным кузбасских следователей, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав малолетнего пассажира. На прошлой неделе водитель кемеровского рейсового автобуса высадил 12-летнего мальчика на мороз.

Предварительно, ребёнок заплатил за детский билет, но у него не было справки из школы, которая бы подтверждала льготный проезд, и дополнительных пяти рублей для оплаты полной стоимости. Мальчику пришлось идти до дома пешком. Всю прошлую неделю в Кемерове стояли морозы выше −20 градусов днём.

Следователи огранизовали проверку. Доклад о ходе расследования представят Александру Бастрыкину.