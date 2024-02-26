В Кемерове из автобуса высадили ребёнка, которому не хватило 5 рублей

По данным кузбасских следователей, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав малолетнего пассажира. На прошлой неделе водитель кемеровского рейсового автобуса высадил 12-летнего мальчика на мороз.
Предварительно, ребёнок заплатил за детский билет, но у него не было справки из школы, которая бы подтверждала льготный проезд, и дополнительных пяти рублей для оплаты полной стоимости. Мальчику пришлось идти до дома пешком. Всю прошлую неделю в Кемерове стояли морозы выше −20 градусов днём.
Следователи огранизовали проверку. Доклад о ходе расследования представят Александру Бастрыкину.