В Кемерове из автобуса высадили ребёнка, которому не хватило 5 рублей

Предварительно, ребёнок заплатил за детский билет, но у него не было справки из школы, которая бы подтверждала льготный проезд, и дополнительных пяти рублей для оплаты полной стоимости. Мальчику пришлось идти до дома пешком. Всю прошлую неделю в Кемерове стояли морозы выше −20 градусов днём.