За три выходных дня с улиц Иркутска вывезли 4 000 тонн снега

Очищали тротуары, лестницы, остановки общественного транспорта, заездные и парковочные карманы, сообщает пресс-служба администрации города.
Снегоуборочную технику задействовали на улицах 5-й Армии, Шевцова, 3-го Июля, Красного Восстания, Фурье, Богдана Хмельницкого, Октябрьской Революции, Волжская, Чехова, Верхняя Набережная, Седова, Литвинова, Советская, Красноармейская, Ширямова, Култукская, Красноказачья, Партизанская, Карла Маркса, Пискунова, Красноярская, Лапина, Баррикад, Братская, Урожайная, Подгорная, Рябикова, Баумана, Трактовая, Лермонтова, Набережная Иркута, Вампилова, Авиастроителей, Улан-Баторская, Олонская, Академическая, Сергеева, Главная Кировская, переулках Ударника, Милицейский, Пионерский и в микрорайоне Солнечный.
«За три выходных дня вывезли 4 000 тонн снега. По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова работы вели во всех районах города, — рассказал руководитель МУП “Иркутскавтотранс” Василий Ефремов. — Ночью механизированным способом подметали проезжую часть. Для устранения снежного наката на дорогах задействовали грейдеры и плужные очистители».
Водителей призывают соблюдать скоростной режим и обращать внимание на дорожную технику. При возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 520−112, 269−783.