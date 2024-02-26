За три выходных дня с улиц Иркутска вывезли 4 000 тонн снега

«За три выходных дня вывезли 4 000 тонн снега. По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова работы вели во всех районах города, — рассказал руководитель МУП “Иркутскавтотранс” Василий Ефремов. — Ночью механизированным способом подметали проезжую часть. Для устранения снежного наката на дорогах задействовали грейдеры и плужные очистители».