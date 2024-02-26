В Красноярске закрывают на ремонт лифт у вантового моста

Напомним, лифт, который соединил нижний ярус набережной и Виноградовский мост, установили в 2018 году. Круглый год он пользуется популярностью у красноярцев. В 2019 году красноярцы жаловались на то, что кроме велосипедов, самокатов и колясок в лифте теперь можно увидеть и пони.