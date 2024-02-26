В Красноярске закрывают на ремонт лифт у вантового моста

Работы планируют завершить за два дня, чтобы подъемник заработал снова уже в среду.
«В планах заменить напольное покрытие, установить защиту на стены и покрасить элементы конструкции», — рассказали в пресс-службе, попросив учитывать эту информацию при построении маршрута прогулки.
Напомним, лифт, который соединил нижний ярус набережной и Виноградовский мост, установили в 2018 году. Круглый год он пользуется популярностью у красноярцев. В 2019 году красноярцы жаловались на то, что кроме велосипедов, самокатов и колясок в лифте теперь можно увидеть и пони.