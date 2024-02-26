Сделка под угрозой: более 520 тысяч рублей выплатил дочери житель Хабаровского края

Житель поселка Ванино Хабаровского края погасил задолженность по алиментам в размере 520 тысяч рублей после вмешательства судебных приставов.
По судебному решению мужчина должен был выплачивать алименты на содержание своей дочери, но он не делал этого. Исполнительное производство начали в отделении судебных приставов по Ванинскому району ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
— Судебный пристав-исполнитель ограничил должнику право на выезд за границу и приступил к взысканию средств с его банковских счетов в целях исполнения им родительских обязанностей, — рассказали в ведомстве.
Кроме того, сотрудник органов принудительного исполнения выяснил, что мужчина планирует продать свою квартиру, и поэтому принял решение о запрете на любые регистрационные действия, касающиеся его жилья.
Понимая, что сделка может сорваться, мужчина нашел нужную сумму и полностью погасил задолженность перед своим ребенком.