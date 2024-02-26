Морозно и ветрено: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 1 марта

Во вторник, 27 февраля, осадки в крае не предвидятся. Ночью столбики термометров покажут до −16…-22°С, на побережье до −8…-15°С, а на северо-востоке похолодает до −27°С. Днем температура воздуха достигнет −1…-5°С, на юге и побережье воздух прогреется до +3°С.