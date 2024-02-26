Морозно и ветрено: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 1 марта

Синоптики «Примгидромета» поделились прогнозом погоды на последнюю февральскую неделю. В некоторых районах края похолодает почти до −30°С. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Во вторник, 27 февраля, осадки в крае не предвидятся. Ночью столбики термометров покажут до −16…-22°С, на побережье до −8…-15°С, а на северо-востоке похолодает до −27°С. Днем температура воздуха достигнет −1…-5°С, на юге и побережье воздух прогреется до +3°С.
В среду осадки также не ожидаются, ночь обещает быть морозной, днем потеплеет. На больше территории Приморья столбики термометров поднимутся выше 0, только на севере останутся слабо отрицательными.
В столице Приморья до середины недели погода обещает быть спокойной. Максимальная температура воздуха составит −1…-4°С, а минимальная −9…-12°С.
В среду, 28 февраля, облачно, но без осадков. И ночью, и днем воздухе прогреется на 2−5 градусов.
В ночь на 29 февраля ожидаются осадки, которые прекратятся днем. Пятница, 1 марта, обещает быть морозной и ветреной.