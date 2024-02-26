Стало известно, какая погода ждет нижегородцев в последнюю неделю зимы

Потепление до +3 градусов ожидается в Нижнем Новгороде в последнюю зимнюю неделю, с 26 февераля по 1 марта. Такой прогноз приводит «Яндекс Погода».
В понедельник, 26 февраля, будет пасмурно. Температура воздуха днем составит −3…-1 градус, вечером −4…-2.
Во вторник, 27 февраля, в первую половину дня выглянет солнце, а к вечеру будет ясное небо. Днем ожидается −2…0 градусов, вечером −3…-1 градус.
В среду, 28 февраля, будет облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +2 градусов, а к вечеру вновь похолодает до −1.
В четверг, 29 февраля, станет самым теплым днем недели. В первую половину дня столбики термометров достигнут +2…+3 градусов, вечером 0 градусов.
В пятницу, 1 марта, синоптики также обещают теплую погоду. Температура воздуха днем составит +1…+2 градуса, вечером 0.