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Стало известно, какая погода ждет нижегородцев в последнюю неделю зимы

В конце недели воздух прогреется до +3 градусов.
Сейчас в Олбани: +2° 5 м/с 44% 754 мм рт. ст. -1°
Источник: Нижегородская правда

Потепление до +3 градусов ожидается в Нижнем Новгороде в последнюю зимнюю неделю, с 26 февераля по 1 марта. Такой прогноз приводит «Яндекс Погода».

В понедельник, 26 февраля, будет пасмурно. Температура воздуха днем составит −3…-1 градус, вечером −4…-2.

Во вторник, 27 февраля, в первую половину дня выглянет солнце, а к вечеру будет ясное небо. Днем ожидается −2…0 градусов, вечером −3…-1 градус.

В среду, 28 февраля, будет облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +2 градусов, а к вечеру вновь похолодает до −1.

В четверг, 29 февраля, станет самым теплым днем недели. В первую половину дня столбики термометров достигнут +2…+3 градусов, вечером 0 градусов.

В пятницу, 1 марта, синоптики также обещают теплую погоду. Температура воздуха днем составит +1…+2 градуса, вечером 0.