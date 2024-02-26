Перевязал себя, как мог, и пополз. Как боец штурмовал Авдеевку после ранения

Врачи из Горловки сразу же окрестили его Мересьевым. Двое суток он, тяжело раненый, полз к своим. Теряя сознание, превозмогая боль, без еды и воды, но не сломленный. Как настоящий русский солдат.
О мужественном бойце с позывным «Шторм» из города Тайга kuzbass.aif.ru попросил рассказать кемеровский врач, который лечил героя в горловской больнице.
Справился со страхом — остался жив.
Кузбассовец с позывным «Шторм», как и любой настоящий герой, немногословен, да и особенным себя не считает — просто делает свою мужскую работу.
Он пошёл на СВО добровольцем, вслед за другом, которого мобилизовали: решил его поддержать. На гражданке работал на РЖД слесарем подвижного состава. Семья отпустила с большим трудом. У кузбассовца супруга и двое детей — сыну 15 лет, дочке — 8.
«Нас месяц готовили на военном полигоне. Более 70 человек учили стрелять, защищаться, оказывать первую медицинскую помощь. А опыта уже набирались в реальных полевых условиях — после я сразу же попал в Авдеевку в составе мотострелковой бригады. И здесь учились всему», — рассказывает наш герой.
Первое время было невероятно сложно и страшно. Ребята не были готовы к такому — у всех за плечами только гражданка, мирная жизнь и никакого боевого опыта. «Главное — справиться со страхом. Смог — остался жив. Особенно боялись артиллерии противника: не знаешь, откуда прилетит. Круглосуточно наблюдали за небом — нет ли дронов. Как только они появлялись, сразу прятались. С дронов на наши позиции летели гранаты», — продолжает солдат. Ребята почти не отдыхали, не было времени — на этом направлении шли ожесточённые бои за город.
Стреляли не целясь.
«Людей из Авдеевки давно эвакуировали. Все, кто хотел, уехали. Правда, порой мы находили кого-то в подвалах — прятались там от бомбёжек. Как жили, не представляю, ведь в городе давно нет ни воды, ни света, ни магазинов. Однажды я сам вывел из подвала старенькую бабушку. Шёл мимо многоэтажного дома, половина его уже обрушилась, услышал тихий голос, спустился вниз и увидел пожилую женщину, она лежала без сил на отломанной железной двери. Передал её российским войскам, а сам пошёл сражаться дальше», — говорит боец.
Наши ребята живут в блиндажах и палатках, часто занимают насиженные места противника, когда тот отступает. Как рассказал боец, в основном в городе воевали наёмники, были и украинцы. И те, и другие слабо подготовленные. Даже порой стреляли не целясь. А ещё большинство сдавались в плен — не хотели воевать.
Но самое страшное там — это кассетные бомбы. Их выпускает артиллерия за десятки километров. Именно такие прилетели на бригаду, в которой воевал наш герой.
Полз до своих двое суток.
Вся бригада погибла на месте. А он чудом остался жив. Его ранило — пробило осколками печень и лёгкое. Помощи ждать не от кого — до медиков несколько километров. Что делать? Спасать себя.
«Но ползти было совсем трудно. Руки дрожали и, не выдерживая тяжести тела подламывались. Несколько раз он ткнулся лицом в талый снег. Неудержимо хотелось лечь и отдохнуть хоть немного, полчасика. Но сегодня его тянуло вперёд. И, превозмогая вяжущую усталость, он всё полз и полз, падал, поднимался и снова полз, не ощущая ни боли, ни голода, ничего не видя и не слыша… “— так написал Борис Полевой о своём герое — Маресьеве.
А вот так об этом расскажет наш боец: «Я перевязал себя, как мог, и пополз. Идти не мог. Не знал куда двигаться, но полз. Сил не было. Ни еды, ни воды. По дороге снял бронежилет, выбросил автомат. Полз двое суток. — “Шторму” даже вспоминать об этом очень тяжело. — За это время передо мной прошла вся моя жизнь, родные и близкие. Что меня спасло, не знаю, видимо, в рубашке родился. Когда увидел наших, подумал — наконец-то свобода! И потерял сознание», — вспоминает наш герой. Очнулся уже в больнице, его привезли в госпиталь Горловки.
Искусство врачей и воля к жизни.
«Солдат поступил к нам в очень тяжёлом состоянии — большая кровопотеря, травматический шок, дыхательная недостаточность, переохлаждение. Он получил множественные осколочные ранения после минно-взрывной травмы. Были повреждены брюшная полость, лёгкое, печень. И то, что он добрался в таком состоянии до своих, иначе как чудом не назовёшь. Его воля к жизни, правильно оказанная первая помощь и искусство местных врачей смогли победить смерть», — говорит анестезиолог-реаниматолог Кемеровской городской клинической больницы № 4 Евгений Ивлев.
Евгений в составе бригады врачей из Кузбасса как раз работал в больнице Горловки, где и познакомился с бойцом. «Вывозить раненых с поля боя очень сложно: много дронов, которые работают как по нашим военным, так и по раненым и эвакуационным бригадам. Эвакуируют их уже под прикрытием темноты, часто под обстрелами. Медики — такие же герои, как и наши солдаты», — продолжает врач.
Раненого «Шторма» лечили в Луганске, Белгороде, Североморске. И оттуда уже отправили домой на реабилитацию. Но пробыл он тут недолго — два месяца и снова ушёл на передовую. С осколком в лёгком. Говорит, искать погибшего друга, чтобы передать родным, и освобождать Донецкую землю.
Гнать дальше.
13 октября нашего героя ранили, а 13 февраля он снова был в Авдеевке. Штурмовал и освобождал город. «Наша техника окружила город, а мы участвовали в его зачистке. Всё прошло быстро и слаженно, благодаря полученном опыту», — продолжает боец. Сейчас он по-прежнему в Авдеевке. Город наш, событие значимое, да и в душе радость от того, что наши войска выполнили боевую задачу.
Но, как признаётся наш герой, очень хотелось бы, чтобы руководство было еще более внимательным к солдатам и их запросам. А ещё наш герой очень ждет, что ему выплатят положенные по ранению деньги, которые сейчас так необходимы.
«Для меня он настоящий пример мужества. Да и все, кто там сражается, герои. Они штурмовали Авдеевку. Никто не отступил. В тяжелейших условиях — когда не хватает еды и воды. Без тепла, в холоде и сырости: огонь нельзя разжигать — сразу убьют. А он, еле выживший после ранения, вновь вернулся на передовую, чтобы доделать дело — освободить город», — говорит Евгений Ивлев.
И завтра боец с позывным «Шторм» снова пойдёт на передовую, чтобы гнать дальше. А нам обязательно нужно помнить о том, что наше мирное небо теперь на их плечах.