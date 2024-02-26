Перевязал себя, как мог, и пополз. Как боец штурмовал Авдеевку после ранения

А вот так об этом расскажет наш боец: «Я перевязал себя, как мог, и пополз. Идти не мог. Не знал куда двигаться, но полз. Сил не было. Ни еды, ни воды. По дороге снял бронежилет, выбросил автомат. Полз двое суток. — “Шторму” даже вспоминать об этом очень тяжело. — За это время передо мной прошла вся моя жизнь, родные и близкие. Что меня спасло, не знаю, видимо, в рубашке родился. Когда увидел наших, подумал — наконец-то свобода! И потерял сознание», — вспоминает наш герой. Очнулся уже в больнице, его привезли в госпиталь Горловки.