На ремонт дорог в 2024 году в Кузбассе потратят почти 6 млрд рублей

В Новокузнецке приведут к нормативному состоянию 18 км — 11 участков уличной дорожной сети. На 13 участках обустроят линии наружного освещения. Также там завершат ремонт моста через Томь в Заводском районе и тоннеля в Новоильинском районе. В планах отремонтировать путепровод на ул. ДОЗ и на участке Гончарова — Балтийская, а также мост, соединяющий Центральный и Кузнецкий районы.