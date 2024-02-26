На ремонт дорог в 2024 году в Кузбассе потратят почти 6 млрд рублей

По сообщению правительства Кузбасса, в 2024 году в регионе в нормативное состояние приведут 60 км автомагистралей и более тысячи погонных метров искусственных сооружений. На это потратят почти 6 млрд рублей, из которых 1,8 млрд — из средств федерального бюджета.
«Сейчас заключаются контракты, подготавливается оборудование и спецтехника. Дорожные работы начнём, как только позволят погодные условия, чтобы успеть выполнить все объёмы», — сказал губернатор Сергей Цивилев.
В Новокузнецке приведут к нормативному состоянию 18 км — 11 участков уличной дорожной сети. На 13 участках обустроят линии наружного освещения. Также там завершат ремонт моста через Томь в Заводском районе и тоннеля в Новоильинском районе. В планах отремонтировать путепровод на ул. ДОЗ и на участке Гончарова — Балтийская, а также мост, соединяющий Центральный и Кузнецкий районы.
В Кемерове в этом сезоне в рамках нацпроекта запланирован ремонт на 22 объектах и на Кузбасском мосту. Строители обновят 50 остановок. Расширенный список дорог, которых коснётся ремонт, можно найти тут.
Также мы писали, что за пять лет на кузбасские дороги власти потратили 38,5 млрд рублей.