Сергей Собянин рассказал о реставрационной программе Москвы на 2024 год

В столице продолжается реализация масштабной программы по сохранению объектов культурного наследия. С начала года выдано 132 разрешения на проведение различных работ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
Так, запланирован ремонт 10 зданий, в числе которых комплекс Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
«Среди 80 объектов, подлежащих реставрации: конюшни с каретным сараем городской усадьбы Тарасовых и главный дом городской усадьбы Смирнова — Лопатиной XIX века», — написал мэр Москвы.
Кроме того, противоаварийные работы согласованы в трех зданиях, в числе которых храм Великомученика Никиты в Старой Басманной слободе, построенный в середине XVIII века.
Научно-исследовательские и изыскательские работы пройдут на 39 объектах культурного наследия.