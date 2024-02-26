Синоптики поделились прогнозом погоды на рабочую неделю в Воронеже

О погоде на рабочей неделе рассказал региональный Гидрометцентр.
26 февраля переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный — 8−13 м/с. Температура днём составит около 0°.
27 февраля переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный — 6−11 м/с. Температура ночью будет варьироваться от −6° до −8°, днём стоит ожидать от 0° до +2°.
28 февраля переменная облачность, без осадков. Скорость юго-восточного ветра продержится со вторника — 6−11 м/с. Температура ночью — −7°, днём — +1°.
29 февраля переменная облачность, без осадков. Скорость юго-восточного ветра ночью составит 7−12 м/с. Днём порывы утихнут до 5−10 м/с. Температура ночью составит −5°, днём — +2°.
1 марта переменная облачность, без осадков. Скорость юго-восточного ветра сутки продержится от отметке 5−10 м/с. Ночью столбики термометра покажут −5°, днём — +3°.