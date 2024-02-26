Весеннее солнце и ночной мороз: погода в Самаре на неделю с 26 февраля по 3 марта

Начало недели Самара встретит в стуже: все еще велико влияние холодного антициклона. Зато дальше жителей ждет солнце. Рассказываем подробно, какая погода будет в Самаре на неделе с 26 февраля по 3 марта 2024 года.
Приволжское УГМС сообщает, что в Самаре с понедельника по среду,
Сервис Gismeteo.ru прогнозирует самарцам довольно теплую по сравнению с прошедшими двумя неделями погоду. С понедельника по среду солнечно и без осадков, −5…-9 градусов днем и −18…-23 по ночам.
Во второй половине недели начнет заметно теплеть. Дневные температуры будут колебаться в пределах −2..-3 градусов, по ночам −9…-15 градусов. В выходные станет облачно и пойдет снег.