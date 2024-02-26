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Весеннее солнце и ночной мороз: погода в Самаре на неделю с 26 февраля по 3 марта

Сильные ночные морозы сохранятся в Самаре до середины рабочей недели.
Сейчас в Олбани: +2° 5 м/с 44% 754 мм рт. ст. -1°
Источник: Комсомольская правда

Начало недели Самара встретит в стуже: все еще велико влияние холодного антициклона. Зато дальше жителей ждет солнце. Рассказываем подробно, какая погода будет в Самаре на неделе с 26 февраля по 3 марта 2024 года.

Приволжское УГМС сообщает, что в Самаре с понедельника по среду, 26—28 февраля, днем малооблачно, без осадков. Температура воздуха составит −6…-11 градусов. Ночи при этом пока остаются морозными: −24…-29 градусов. Ветер южный, 4−9 м/с. Прогноза на вторую половину недели пока нет.

Сервис Gismeteo.ru прогнозирует самарцам довольно теплую по сравнению с прошедшими двумя неделями погоду. С понедельника по среду солнечно и без осадков, −5…-9 градусов днем и −18…-23 по ночам.

Во второй половине недели начнет заметно теплеть. Дневные температуры будут колебаться в пределах −2..-3 градусов, по ночам −9…-15 градусов. В выходные станет облачно и пойдет снег.