Последние новости Воронежа на 26 февраля 2024 года: в маршрутке оторвались кресла, стая собак напала на мужчину

В Железнодорожном районе Воронежа случилось очередное нападение собак на человека. Недалеко от дома № 52Мк1 по улице Остужева на мужчину набросились сразу пять бездомных животных. Горожанина сумели отбить прохожие. Однако к тому моменту он уже сильно пострадал. Мужчина получил раны левого плеча и правой ягодицы, а также ссадины на локтях и коленях. Врачи сделали ему прививку от столбняка и обработали раны. В мэрии рассказали, что с начала года отловили шесть бездомных собак на этой территории. Чиновники уверяют, что организуют выезды по каждой жалобе или по итогам мониторинга. На ближайшую инспекцию пригласят не только жалующихся горожан, но и «кормильцев» животных. А воронежские следователи тем временем начали проверку по факту случившегося.
В воронежском автобусе № 8 во время поездки оторвались пассажирские кресла. По словам очевидцев, на них сидели парень и женщина. Горожанка упала на пол, а молодой человек сверху на нее. У пассажирки застряла нога между перилами и полом. Женщину поднимали всем автобусом. Свидетели утверждают, что водитель, которому сообщили о ЧП, не стал помогать пострадавшей, а поехал дальше — будто ничего не произошло. Однако в мэрии уверяют, что шофер узнал об инциденте при подъезде к остановке, когда места были уже освобождены. Автобус сразу отвезли в автопарк для обследования и ремонта. Перед выходом на линию он был полностью исправен. Также горожанам напомнили, что они вправе получить компенсацию, если пострадали во время движения общественного транспорта.
На Петровской набережной в Воронеже «похозяйничали» вандалы. Горожане поделились снимками разбитых окон в одном из проемов внизу пешеходного моста. Объект сделали во время реконструкции. В мэрии со ссылкой на подрядчика рассказали, что стекла, установленные в помещении под смотровой площадкой, повредили несколько дней назад. Новые уже заказали. Также власти отметили, что за все время реконструкции зафиксированы единичные случаи повреждения имущества.
Воронежцы пожаловались на состояние дома № 2 на улице Мира. Он находится возле главного железнодорожного вокзала города: на перекрестке улицы Кольцовской и площади Черняховского. Там, прямо над тротуаром, обвалился кусок фасада. При этом часть облицовки продолжает опасно свисать, в любой момент она может рухнуть на прохожих. Информацию передали в обслуживающую дом УК «Центрального района».