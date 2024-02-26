Последние новости Воронежа на 26 февраля 2024 года: в маршрутке оторвались кресла, стая собак напала на мужчину

В воронежском автобусе № 8 во время поездки оторвались пассажирские кресла. По словам очевидцев, на них сидели парень и женщина. Горожанка упала на пол, а молодой человек сверху на нее. У пассажирки застряла нога между перилами и полом. Женщину поднимали всем автобусом. Свидетели утверждают, что водитель, которому сообщили о ЧП, не стал помогать пострадавшей, а поехал дальше — будто ничего не произошло. Однако в мэрии уверяют, что шофер узнал об инциденте при подъезде к остановке, когда места были уже освобождены. Автобус сразу отвезли в автопарк для обследования и ремонта. Перед выходом на линию он был полностью исправен. Также горожанам напомнили, что они вправе получить компенсацию, если пострадали во время движения общественного транспорта.