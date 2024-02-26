В 2023 году убежища в Южной Корее попросило рекордное число россиян

Согласно отчету иммиграционной службы, с 1994-го по конец 2023 года за статусом беженца к южнокорейским властям обратились 103 760 человек. Положительное решение за это время вынесли в отношении только 4052 человек. Самой распространенной причиной, указанной в заявке о прошении убежища, были преследования на религиозной почве и политические преследования. Среди других причин — дискриминация за принадлежность к определенной социальной группе, расе или национальности.