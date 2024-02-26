В 2023 году убежища в Южной Корее попросило рекордное число россиян

В прошлом году число обратившихся за убежищем россиян выросло более чем в пять раз по сравнению с 2022 годом. Два года назад к южнокорейским властям за убежищем обратились 1038 россиян.
Из 18 838 просителей убежища в Южной Корее в 2023 году россиян было больше всех, за ними следуют граждане Казахстана (2094), Китая (1282), Малайзии (1205) и Индии (1189). За январь 2024 года об убежище попросили 376 граждан России, 142 гражданина Индии, 142 гражданина Монголии, 132 гражданина Казахстана, 129 граждан Китая, 113 граждан Малайзии и 66 граждан Турции.
Согласно отчету иммиграционной службы, с 1994-го по конец 2023 года за статусом беженца к южнокорейским властям обратились 103 760 человек. Положительное решение за это время вынесли в отношении только 4052 человек. Самой распространенной причиной, указанной в заявке о прошении убежища, были преследования на религиозной почве и политические преследования. Среди других причин — дискриминация за принадлежность к определенной социальной группе, расе или национальности.