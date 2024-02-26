На улице Академика Королева обустроят прогулочный бульвар с дубами и фонтаном

На улице Академика Королева создадут пешеходный бульвар, где будут расти рябины и красные дубы. Он появится в ходе благоустройства территории около строящегося жилого дома.
«Протяженность бульвара, расположенного с внешней стороны дома, составит 300 метров. Планируется декоративное мощение, высадка рябин и дубов. На центральной площади строят фонтан, бьющий на высоту до пяти метров», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Благоустроенная территория будет открыта для всех горожан. Работы уже ведутся, завершить их планируют в этом году.
«Пешеходный бульвар пройдет вдоль торговой галереи на первом этаже дома, где откроется 31 ретейл-пространство. В настоящее время девелопер завершает отделку фонтана, устанавливает клумбы из архитектурного бетона. Кустарники и деревья начнут высаживать в июне. Это будет геометрическая композиция из рябин и кустарников», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Растения композиционно дополнят облик комплекса, который выполнен в стиле ар-деко. В его внутреннем дворе обустроят спортивный сектор с современными тренажерами, воркаут-зону и площадки для детей.
Строящийся дом 21 на улице Академика Королева рассчитан на 1214 квартир. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца этого года.