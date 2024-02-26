На улице Академика Королева обустроят прогулочный бульвар с дубами и фонтаном

«Пешеходный бульвар пройдет вдоль торговой галереи на первом этаже дома, где откроется 31 ретейл-пространство. В настоящее время девелопер завершает отделку фонтана, устанавливает клумбы из архитектурного бетона. Кустарники и деревья начнут высаживать в июне. Это будет геометрическая композиция из рябин и кустарников», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.