Более семи тысяч новых валидаторов установили в наземном городском транспорте Москвы

Специалисты московской ИТ-компании производят до трех тысяч валидаторов в год для городского транспорта. С помощью устройств пассажиры могут оплатить проезд картой «Тройка», билетом «Единый», картой москвича и банковской картой. Кроме того, им доступны бесплатные пересадки на маршрутах городского транспорта по «Тройке», а также активация баланса после пополнения в мобильном приложении.