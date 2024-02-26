Более семи тысяч новых валидаторов установили в наземном городском транспорте Москвы

В московских автобусах и электробусах установили более семи тысяч валидаторов новых моделей. От предыдущих версий они отличаются большей технологичностью, такие устройства быстрее работают и занимают меньше места в салоне. А использование российского оборудования позволяет не зависеть от иностранных производителей.
«Современные технологии делают поездки по Москве еще удобнее. С появлением новых валидаторов в наземном городском транспорте поездки стали быстрее. Можно использовать разные способы оплаты и активировать баланс транспортной карты. Оборудование производится в столице, а российское программное обеспечение гарантирует его надежную работу. Всего в автобусах, электробусах и трамваях установлено около 30 тысяч валидаторов. Продолжаем развивать пассажирские сервисы, как поручил Сергей Собянин», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Специалисты московской ИТ-компании производят до трех тысяч валидаторов в год для городского транспорта. С помощью устройств пассажиры могут оплатить проезд картой «Тройка», билетом «Единый», картой москвича и банковской картой. Кроме того, им доступны бесплатные пересадки на маршрутах городского транспорта по «Тройке», а также активация баланса после пополнения в мобильном приложении.
Как пользоваться бесплатными пересадками:
— привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложений «Метро Москвы» или «Московский транспорт». Бесплатные пересадки активируются в течение 24 часов;
— оплатить первую поездку;
— сделать пересадку или снова воспользоваться тем же маршрутом в течение 90 минут — при оплате через валидатор деньги не спишутся.
Сервис работает на всех маршрутах автобусов, электробусов и трамваев.
Как активировать удаленное пополнение «Тройки» с помощью валидатора:
— пополнить баланс карты «Тройка» онлайн в приложениях «Московский транспорт», «Метро Москвы» или на едином транспортном портале;
— для активации средств приложить «Тройку» к устройству и нажать на нем кнопку справа;
— дождаться, когда на экране появится надпись об активации удаленного пополнения.
Почему важно оплачивать проезд
Оплата — это страховка пассажира в случае нештатной ситуации на дороге. Кроме того, по числу платежей оценивается загруженность маршрута, чтобы на востребованных направлениях на линию выходило больше транспорта. Наконец, эти средства идут на развитие городского транспорта и закупку новой техники.