«Авито Работа»: число вакансий в Приморском крае в 2023 году увеличилось втрое

Миновал 2023 год с его инфляцией и повышением кредитных ставок. Период отличился и изменениями в работных ожиданиях и возможностях. Аналитики сервиса «Авито Работа» (12+) провели исследование по кадровому рынку Приморья, выявив главные тенденции к концу 2023 года. О популярных вакансиях, росте спроса на кадры и популярных критериях при поиске работы у соискателей — в материале ИА PrimaMedia.