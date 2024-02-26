«Авито Работа»: число вакансий в Приморском крае в 2023 году увеличилось втрое

Миновал 2023 год с его инфляцией и повышением кредитных ставок. Период отличился и изменениями в работных ожиданиях и возможностях. Аналитики сервиса «Авито Работа» (12+) провели исследование по кадровому рынку Приморья, выявив главные тенденции к концу 2023 года. О популярных вакансиях, росте спроса на кадры и популярных критериях при поиске работы у соискателей — в материале ИА PrimaMedia.
Согласно исследованию «Авито Работы», в 2023 году в Приморском крае спрос работодателей на кадры увеличился на 216% по сравнению с 2022 годом. В целом, по Дальнему Востоку число вакансий выросло на 88%.
«Рынок труда региона складывается в пользу соискателей: работодатели заинтересованы в привлечении кадров и должны быть готовы к конкуренции как уровнем зарплатных предложений, так и нематериальными факторами», — комментирует директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
Согласно январскому опросу «Авито Работы», для жителей Дальневосточного федерального округа самыми важными факторами при поиске трудоустройства являются размер заработной платы — этот вариант ответа выбрали 74% респондентов, гибкие условия труда — 34% (свободный график, удалённый формат и так далее), официальное трудоустройство — 32%. Значительное число голосов дальневосточников также получили варианты «Подробное описание условий, обязанностей на рабочем месте» — 30% и «Хорошие отзывы о работодателе от сотрудников» — 30%.