Бастрыкин потребовал защитить 104-летнюю волгоградку из аварийного дома

Глава СК РФ Александр Бастрыкин требует защитить 104-летнюю жительницу Волгограда, проживающую в аварийном доме. В соцсетях появилась информация о том, что многоэтажка на улице Московской 1953 года постройки находится в плачевном состоянии. Уже много лет протекает крыша, люди живут в сырости и холоде. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, ремонт кровли запланирован УК лишь на 2029−2030 годы.