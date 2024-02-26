Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Кремирование станет дороже во Владивостоке: цены и услуги

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля, ФедералПресс. Кремирование усопших подорожает во Владивостоке. Итоговая стоимость услуги составит более 10 тысяч рублей.
Источник: Reuters

Новые расценки на оказание услуг кремирования появились на сайте администрации Владивостока. Согласно документу, стоимость услуги в 2024 году выросла на 700 рублей.

Так, жители Владивостока гарантировано получат следующий комплекс услуг:

— оформление документов, необходимых для погребения — 358,02 рубля;

— перевозка тела умершего на кладбище (в крематорий) — 835,4 рубля;

— кремация с последующей выдачей урны с прахом — 6299,83 рубля.

Общая стоимость оказанных услуг составит 10 044,24 рубля. Отмечается, что в 2023 года стоимость этих же услуг была 7352,18 рубля.

Напомним, в двух крематориях Владивостока была введена дополнительная услуга, с которой столкнулись родственники усопших. Специалисты взвешивают гробы с усопшими, после чего требуют доплату за перевес.

ЖКХ