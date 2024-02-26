Кремирование станет дороже во Владивостоке: цены и услуги

Новые расценки на оказание услуг кремирования появились на сайте администрации Владивостока. Согласно документу, стоимость услуги в 2024 году выросла на 700 рублей.
Так, жители Владивостока гарантировано получат следующий комплекс услуг:
— оформление документов, необходимых для погребения — 358,02 рубля;
— перевозка тела умершего на кладбище (в крематорий) — 835,4 рубля;
— кремация с последующей выдачей урны с прахом — 6299,83 рубля.
Общая стоимость оказанных услуг составит 10 044,24 рубля. Отмечается, что в 2023 года стоимость этих же услуг была 7352,18 рубля.
Напомним, в двух крематориях Владивостока была введена дополнительная услуга, с которой столкнулись родственники усопших. Специалисты взвешивают гробы с усопшими, после чего требуют доплату за перевес.