Сыро и мало солнца: какая погода будет в марте 2024 в Самаре

Весна в России в 2024 году не будет теплой и более того — не начнется даже с окончанием климатической зимы, такие данные приводят метеорологи. Рассказываем, какая погода будет в марте 2024 года в Самаре и Самарской области.
Погода на первую декаду марта 2024 в Самаре
По данным сервиса Gismeteo.ru, первая декада марта 2024 года в Самаре будет холодной, но обойдется без аномальных морозов. В среднем дневная температура составит −2…-6 градусов. Ожидается переменная облачность и местами сильный снег. По ночам −7…-16 градусов.
Погода на вторую декаду марта 2024 в Самаре
Вторые десять дней марта 2024 в Самаре будут очень сырыми. Снег или дождь почти каждый день. Днем облачно, в пределах +1…-4 градусов. Ночью −2…-10 градусов.
Погода на третью декаду марта 2024 в Самаре
В последней декаде месяца потеплеет, хотя и не существенно. Дневные температуры воздуха выйдут в стабильный «плюс»: +1…+4 градусов. Снег и дождь снова почти каждый день. Ночью 0…-3 градусов.
Традиционно напоминаем, что точность долгосрочного прогноза составляет не выше 60−70%.
Народные приметы, связанные с погодой в марте.
Наши предки верили, что мокрый март — к плохому урожаю, но зато к обилию грибов. Частые туманы в этом месяце предвещают дождливое лето.