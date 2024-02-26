Карантин по ОРВИ отменили во всех школах и детсадах Новосибирской области

В Новосибирской области нет полностью закрытых на карантин по ОРВИ школ и детских садов. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на министра образования региона Марию Жафярову.
«Все образовательные организации работают в штатном режиме. Сегодня одна малокомплектная школа Здвинского района выходит с карантина, других школ, полностью приостановивших свою деятельность, нет, детских садов, закрытых на карантин, нет», — заявила чиновница на оперативном совещании в правительстве региона 26 февраля.
В свою очередь, как отметил и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов, в мегаполисе остаются закрытыми на карантин 5 школьных классов и 49 групп в 37 детский садах.
В целом, по данным регионального Роспотребнадзора, в регионе наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, с 12 по 18 февраля 2024 года было зафиксировано на 8,4% меньше случаев заболевания, чем неделей ранее.
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