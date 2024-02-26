После оттепели в конце февраля на Среднем Урале вновь похолодает

В ближайшие трое суток синоптики прогнозируют довольно теплую погоду в Свердловской области.
«Снег вероятен лишь на крайнем севере и востоке Свердловской области, на остальной территории позиции удержит антициклон. С наступлением марта перестройка в атмосфере поможет перемещению в Предуралье небольшого северо-западного циклона», — рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.
1 и 2 марта снег, преимущественно небольшой, выпадет во многих районах Свердловской области, в том числе, в Екатеринбурге.
В конце февраля — начале марта погода существенно не изменится: в ночные часы ожидается −4…-9 градусов, на крайнем юго-западе региона — до −16. Днем столбики термометров будут подниматься до +1…-4 градусов.
«В период
В конце следующей недели, согласно прогнозам метеослужб, на Среднем Урале вновь похолодает до −9 днем.