После оттепели в конце февраля на Среднем Урале вновь похолодает

«Снег вероятен лишь на крайнем севере и востоке Свердловской области, на остальной территории позиции удержит антициклон. С наступлением марта перестройка в атмосфере поможет перемещению в Предуралье небольшого северо-западного циклона», — рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.