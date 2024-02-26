Самолет из Иркутска не смог приземлиться в Новосибирске из-за тумана. Об этом корреспонденту КП-Иркутск сообщили в аэропорту Толмачево.
— Рейс Иркутск-Новосибирск отправили на запасной аэропорт в Барнауле из-за неблагоприятных метеоусловий, — говорят в аэропорту.
Кроме рейса из столицы Приангарья, аэропорт Новосибирска не смог принять самолеты из Сургута и Москвы.
В Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что погода в Новосибирске снежная. Температура −7…-15. Видимость ухудшилась до 500 метров. Утром была изморозь.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что больше 50 спецмашин убирали и вывозили снег с улиц Иркутска в выходные.