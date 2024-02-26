Как работает Керченская паромная переправа в понедельник

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений по проливу нет, сообщили в Росморречфлоте.
По прогнозу Росгидромета, 26 февраля ветер восточный 6−11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 0,7−1,2 м, температура воздуха +8−10С, температура воды в море +5−6С.
За последние сутки паромы выполнили 9 рейсов. Всего с начала работы переправы через пролив перевезено 449 112 пассажиров и 260 909 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 7 606 рейсов.
Через переправу отправляют большегрузные машины, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути следуют пассажирские автобусы.
Через Крымский мост разрешено движение легковых автомобилей массой до 3,5 тонн с обязательным прохождением процедуры досмотра.
Также возможно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
Накануне движение по Крымскому мосту дважды перекрывалось. Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда по соображениям безопасности.