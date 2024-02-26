Аномальное тепло прогнозируют в конце зимы на Кубани

На Кубани весне не терпится придти в феврале. На небе ни облачка, а солнце пригревает так, что впору менять зимний гардероб. Но даже в южном регионе она может быть капризна.
Синоптики прогнозируют аномальное тепло днем и все еще заморозки ночами.
«26 февраля территория Кубани останется под влиянием гребня антициклона, с характерной для него малооблачной и сухой погодой, и только плотный ветер внесет в нее свою толику дискомфорта. При этом температурные показатели ожидаются на 2−3 градусов выше климатической нормы», — сообщил научный руководитель центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Метеоролог обещает, что 26 февраля воздух в Краснодаре прогреется до +13 градусов. Сохранится такая погода и 27 февраля. Но будет немного ветрено.
На Черноморском побережье тоже очень тепло. Но, как водится, там зима уходит значительно раньше. В Сочи 26 февраля синоптики обещают уже до +20 градусов.
И пока прогноз на весну за три дня до календарной выглядит более чем оптимистично.