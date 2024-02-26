Зима в Узбекистане закончится дождями и снегом

По данным Узгидромета, в последние дни зимы и первый день весны по территории Узбекистана сохранится неустойчивый характер погоды. .26−29 февраля и 1 марта по большинству областей республики временами пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области и в понедельник днем по Бухарской, Навоийской областям осадков не ожидается.
В эти дни по республике сохранится пониженный температурный фон на 2−5 градусов ниже нормы. Температура воздуха ночью будет в пределах 0…-5, по северу — −5…-10, днем — +2…+7 градусов. .Ветер восточный 7−12 м/с. Местами по республике возможен туман. .В горных районах временами снег. Лавиноопасно.
В столице осадки в виде дождя и снега пройдут временами в среду, 28 февраля, и в пятницу, 1 марта. В остальные дни на этой неделе преобладание погоды без осадков.
Температура ночью составит −1…-4, днем — +3…+6 градусов.
В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточный 5−10 м/с.