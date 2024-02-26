Зима в Узбекистане закончится дождями и снегом

По данным Узгидромета, в последние дни зимы и первый день весны по территории Узбекистана сохранится неустойчивый характер погоды. .26−29 февраля и 1 марта по большинству областей республики временами пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области и в понедельник днем по Бухарской, Навоийской областям осадков не ожидается.