Шаман в Новосибирске: 25 фото с концерта магически популярного певца-патриота

25 февраля на сцене «Локомотив-Арены» выступил певец Шаман. Это уже третий концерт музыканта в Новосибирске — два предыдущих были в конце января и также прошли с полным аншлагом.
Билеты на концерт «Я русский. На бис» продавались по цене от 1800 до 6000 рублей и были раскуплены за несколько дней до приезда Шамана в Новосибирск. Зал на пять тысяч мест был полон.
Чтобы попасть в зал, зрителям пришлось отстоять огромную очередь, но это не испортило настроение фанатам патриотичного исполнителя. Выхода Ярослава Дронова (настоящее имя Шамана- ред.) на сцену ждали с нетерпением.
SHAMAN стал бешено популярным после начала спецоперации. Среди его поклонников в зале «Локомотив-Арены» были люди самых разных возрастов — от студентов до пенсионеров.
Певец вышел на сцену в своем в серебристой куртке с флагом России на рукаве — это один из его любимых костюмов.
Хиты «Мой бой», «Я русский», «Встанем» подпевал Шаману весь зал, а многие еще и размахивали в такт российскими флагами, которые раздавали на входе.
«МК в Новосибирске» сделал подборку самых ярких кадров с концерта SHAMAN 25 февраля.
Фото: скриншоты с видео @Myshastik (Нелли Попова).