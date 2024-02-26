Что за Юдинская долина появилась в Красноярске?

Расположен он за бывшей Плодово-ягодной станцией в Октябрьском районе по адресу: улица Елены Стасовой, 70.
«Официальное открытие у нас состоится 2 марта в 13:00. Будем рады всех видеть! Пока в парке не так много прогулочных маршрутов, но погулять на свежем воздухе гости смогут вдоволь. Сразу предупреждаем, что кафе на территории парка нет. Но есть тёплый и очень комфортный визит-центр. Здесь гости могут подогреть еду, погреться. Для удобства имеется аппарат с кофе, чаем и снэками для перекуса. Также в центре имеются специальные кабинки, в которых можно оставить свои вещи. Есть и бесплатные туалеты», — рассказывает администратор экопарка Юдинская долина Алексей.
Сам экопарк открыт для посетителей круглосуточно — дежурит охрана. На территории установлена подсветка и видеонаблюдение, въезд на парковку свободный.
Кстати, в перспективе планируется проложить маркированный пеший маршрут от «Гремячей гривы». В планах на площади около 52 гектаров возвести не только детский и спортивный уголок, но и обустроить искусственный пруд, построить площадки под пикники, три смотровые башни и «Лазательный лес».