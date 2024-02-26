Что за Юдинская долина появилась в Красноярске?

«Официальное открытие у нас состоится 2 марта в 13:00. Будем рады всех видеть! Пока в парке не так много прогулочных маршрутов, но погулять на свежем воздухе гости смогут вдоволь. Сразу предупреждаем, что кафе на территории парка нет. Но есть тёплый и очень комфортный визит-центр. Здесь гости могут подогреть еду, погреться. Для удобства имеется аппарат с кофе, чаем и снэками для перекуса. Также в центре имеются специальные кабинки, в которых можно оставить свои вещи. Есть и бесплатные туалеты», — рассказывает администратор экопарка Юдинская долина Алексей.