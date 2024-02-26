Полицейские патрулируют территорию Красноярского водохранилища на катере с воздушной подушкой. Об этом сообщили в МВД.
Профилактические мероприятия направлены на предотвращение несчастных случаев, а также несанкционированных выездов на лёд.
Так, на выходных было выявлено 6 правонарушений, связанных с выездом на лёд. В отношении граждан были составлены административные протоколы.
Сотрудники полиции просят граждан соблюдать правила безопасности и не выходить на лёд в запрещённых местах.
Ранее сообщалось о том, что жители Красноярска за два месяца более 1 тысячи раз нарушали ПДД при переходе через дороге.