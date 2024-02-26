Народные приметы о финансах: чего нельзя делать 27 февраля

27 февраля в народном календаре отмечен Кириллов день, известный также как Кирилл Весноуказчик. Также в старину дата носила название Бабьи взбрыксы: в это время было принято отдавать дань уважения повитухам. Этих помощниц в родах одаривали различными подарками и угощали.
Немало примет, связанных с 27 февраля, на Руси касались денег. Наши предки старались следовать неписаным правилам и соблюдать запреты, чтобы привлечь богатство в дом и не столкнуться с нищетой.
Народные приметы на 27 февраля: что нельзя делать
В Кириллов день нельзя ни с кем ругаться. Поскольку 27 февраля в старину считалось временем разгула нечисти, люди опасались привлечь таким образом злых духов. Потусторонние силы стараются проникнуть в дома, где слышат крики или нецензурную брань. Поэтому важно себя контролировать и не допускать грубых слов, а уж тем более рукоприкладства.
Кстати, чтобы в семье царил мир да лад, будьте аккуратны в этот день с солью. Если ее просыпать, избежать неприятностей вряд ли получится.
Собираясь в дальний путь, не ходите в баню и не принимайте душ. Раньше говорили, что вода смоет с вас защиту, поэтому в дороге вас будут ждать трудности. Есть риск потерять кошелек или документы, а также нарваться на мошенников либо грабителей.
Давать деньги в долг 27 февраля можно, но не делайте этого на закате. Считалось, что в этом случае занятую сумму вам не вернут, а отношения с должником будут испорчены.
Существовал на Руси запрет и на процедуры, связанные с внешностью. Прежде всего, нельзя стричь волосы и ногти. Меняя их длину, можно укоротить и жизнь свою. Во всяком случае, так говорили наши предки.
После ужина ни в коем случае не выбрасывайте крошки со стола, иначе в дом придет нужда. А вот если отдать их птицам, то финансовых проблем в семье не будет целый год.
Дата категорически не подходит для посещения поликлиник и больниц. Исключение — обращение к врачу за экстренной помощью.
Народные приметы на 27 февраля: что можно делать
На Бабьи взбрыксы в старину женщины обычно навещали повитух. На Руси помощницы в родах играли особую роль, их почитали и приглашали на многие праздники.
Согласно поверьям, 27 февраля стоит обязательно сходить на рынок или в магазин. В этот день удачными будут любые покупки, в том числе дорогостоящие. Особенно удачным окажется приобретение одежды. Поэтому, если вы планировали обновить гардероб, сейчас самое время для этого.
Дата является благоприятной для обучения. Можно, например, помочь с уроками детям. Им будет проще запомнить новый материал с вашей помощью.
День хорошо подходит для общения и новых знакомств. Если вы хотели бы наладить с кем-то контакты по работе или завязать дружбу, вам будет проще это сделать именно 27 февраля.
Чтобы в доме водились деньги, в Кириллов день купите себе новый кошелек, желательно из натуральных материалов. Выбирайте красный, коричневый или оранжевый цвета: они будут притягивать богатство. А дополнительно для привлечения финансов положите в кошелек неразменную монету или банкноту.
Народные приметы о погоде на 27 февраля
Согласно наблюдениям наших предков, мороз на 27 февраля является предвестником жаркого лета. В июне-августе будет мало дождей.
Солнечный Кириллов день сулит теплую весну. В марте можно не бояться снегопадов и холодов, а май будет практически летним.
Оттепель в этот день считалась в старину плохой приметой, так как за ней следовали морозы. Температура резко упадет на несколько градусов.
Красное небо на закате может указывать на усиление ветра.
Пение птиц или их купание в снегу свидетельствует о скором потеплении.
Именинники 27 февраля
27 февраля именины празднуют Михаил, Георгий, Федор, Кирилл. Также нужно поздравить Константина и Рафаила.