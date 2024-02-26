Народные приметы о финансах: чего нельзя делать 27 февраля

В Кириллов день нельзя ни с кем ругаться. Поскольку 27 февраля в старину считалось временем разгула нечисти, люди опасались привлечь таким образом злых духов. Потусторонние силы стараются проникнуть в дома, где слышат крики или нецензурную брань. Поэтому важно себя контролировать и не допускать грубых слов, а уж тем более рукоприкладства.