После извинений стилист Рогов вновь позвал поклонников на съемки шоу во Владивостоке

«Ну, вы мешали работать просто.. как дикие — стали, стоял. Сосредоточиться не дают, исподтишка снимают. В общем, я вас всех заметил, извините, что ругался, но вот так вышло…. не со зла. Владивосток! Ну, вы че, дикие что ли? Нет, вы не дикие — вы супер!», — записал Александр обращение в телеграм-канале.