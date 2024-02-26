После извинений стилист Рогов вновь позвал поклонников на съемки шоу во Владивостоке

Ведущий программы «Рогов в городе» (16+) вновь приглашает жителей Владивостока на съемки своего шоу, несмотря на то, что накануне «ругался» на поклонников за излишнюю назойливость, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) стилиста.
«Все, кто хотел бы принять участие в программе в качестве зрителей, понаблюдать за съёмочным процессом и порадоваться за вашу землячку, добро пожаловать!», — написал Александр Рогов на своей странице.
«Ну, вы мешали работать просто.. как дикие — стали, стоял. Сосредоточиться не дают, исподтишка снимают. В общем, я вас всех заметил, извините, что ругался, но вот так вышло…. не со зла. Владивосток! Ну, вы че, дикие что ли? Нет, вы не дикие — вы супер!», — записал Александр обращение в телеграм-канале.
Напомним, что известный российский стилист, модельер, продюсер и телеведущий Александр Рогов прибыл во Владивосток, чтобы найти талантливых стилистов для участия в съемках своей телепрограммы. Рогов, который ранее анонсировал поиск профессионалов в сфере стиля из Владивостока и Иркутска, поделился в своих личных соцсетях снимком из «живописной» Снеговой Пади, где держит в руках букет тюльпанов, который, по его словам, предназначен для жителей Приморской столицы.