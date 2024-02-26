В Челябинске и области объявили желтый уровень погодной опасности

Это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.
«Основание: гололедно-изморозевое отложение — местами на дорогах гололедица. Период предупреждения: с 20 часов 26 февраля до 20 часов 27 февраля», — сообщается в Прогностической карте предупреждений по УрФО, подготовленной Гидрометцентром России.
При гололедице увеличивается количество уличных травм, поэтому пешеходы должны быть крайне бдительными, рекомендовано носить нескользящую обувь с толстой подошвой.
В ближайшие сутки в Челябинской области без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 2−7 м/с, местами порывы до 10 м/с. Температура воздуха ночью на севере минус 8−13, на юге — 13−18, при прояснении до минус 23 градусов, днем во вторник от минус 2 до плюс 3, в низинах до минус 5 градусов.
На этой неделе небольшой снег вероятен 29 февраля, 1 и 2 марта. Температура воздуха ночью минус 9−15, днем от плюс 3 до минус 1.