В Берёзовском бухгалтер присвоила 670 тысяч на транспортном предприятии

Как сообщают кузбасские полицейские, в Берёзовском бывшего бухгалтера автопредприятия обвиняют в присвоении или растрате 670 тыс. рублей.
Установлено, что обвиняемая получала от диспетчеров выручку и не вносила в бухгалтерскую отчётность необходимые сведения, а присваивала часть денег себе. Таким образом компания не дополучала средства на свои нужды. За 2022 год женщина похитила 670 тыс. рублей, которые потом потратила.
Для возмещения ущерба на счета фигурантки наложили арест в пределах суммы иска. Уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи предусматривают до 6 лет лишения свободы.
А в Ленинске-Кузнецком бухгалтер увеличила себе зарплату на 20 тыс. рублей и украла в общей сложности 850 тыс. рублей.