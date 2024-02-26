В Берёзовском бухгалтер присвоила 670 тысяч на транспортном предприятии

Установлено, что обвиняемая получала от диспетчеров выручку и не вносила в бухгалтерскую отчётность необходимые сведения, а присваивала часть денег себе. Таким образом компания не дополучала средства на свои нужды. За 2022 год женщина похитила 670 тыс. рублей, которые потом потратила.