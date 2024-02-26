Наурыз начнут праздновать по-другому в Казахстане: госорганы готовят проект

А еще Наурыз для современных казахстанцев — день почитания тюркской кочевой культуры. В эти дни по всей стране устанавливали юрты и раздавали традиционные казахские угощения — наурыз-коже, баурсаки, шелпеки (жука нан), жент, кумыс и другие блюда. Как теперь будут праздновать Наурыз в Казахстане, пока неизвестно.