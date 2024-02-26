Наурыз начнут праздновать по-другому в Казахстане: госорганы готовят проект

В ответ на официальный запрос в Министерстве культуры и информации ответили, что в настоящее время совместно со всеми заинтересованными государственными органами разрабатываются новые подходы к празднованию Наурыз мейрамы.
Как отметили в министерстве, документ находится на стадии обсуждения и будет обнародован в начале марта текущего года.
Мы обратились за дополнительными комментариями в пресс-службу акиматов Астаны и Алматы.
А еще Наурыз для современных казахстанцев — день почитания тюркской кочевой культуры. В эти дни по всей стране устанавливали юрты и раздавали традиционные казахские угощения — наурыз-коже, баурсаки, шелпеки (жука нан), жент, кумыс и другие блюда. Как теперь будут праздновать Наурыз в Казахстане, пока неизвестно.
Напомним, ранее в интервью Egemen Qazaqstan Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что для него Новый год не имеет сакрального значения. Президент подчеркнул, что у нас есть и собственный Новый год — Наурыз, который олицетворяет начало нового жизненного цикла природы.
«Наурыз символизирует обновление, и праздновать его нужно тоже по-новому: содержательно, креативно, с внедрением новых отличительных элементов. Уверен, это будет способствовать консолидации общества, укреплению нашей национальной идентичности», — сказал Президент.