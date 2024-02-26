Летевший из Владивостока самолет экстренно сел в Благовещенске

Самолет, который 26 февраля летел по маршруту Владивосток-Новосибирск, вынужден был совершить экстренную посадку в Благовещенске. Причиной происшествия стала пассажирка, которая почувствовала себя плохо во время полёта.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу благовещенского аэропорта, авиалайнер (рейс S7 5202 Владивосток-Новосибирск) сел в аэропорту Благовещенска в 8 часов 20 минут (в 2:20 по московскому времени). Пассажирку увезли медики, проинформировала пресс-служба.
После незапланированного приземления авиалайнеру потребовалась дозаправка, после чего он продолжил полёт в Новосибирск.