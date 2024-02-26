Омичи пожаловались экс-мэру Фадиной на давку в автобусах

Жительница Омска пожаловалась на большое скопление людей в общественном транспорте. Женщина написала об этом в телеграм-канале бывшего мэра города Оксаны Фадиной.
Недовольная омичка прикрепила видео с давкой в одном из автобусов.
— Вот видео про то, как ходит транспорт. Знакомая прислала. Говорит, что поменяла сумку на пакет, хорошую обувь на ту, что не жалко, сняла мех с куртки, — написала женщина в телеграм-канале.
В мэрии отреагировали на сообщение женщины и заявили, что перевозчикам рекомендовали усилить контроль за выпуском подвижного состава на маршруты.